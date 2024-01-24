Жителям Коми назвали причину роста преступности в регионе
- 14:30 24 января
- 12+
- Служба новостей
Вере Железцовой, Уполномоченной по правам человека в Коми, проблематичным представляется рейтинг российских регионов, в котором Коми заняла первое место по количеству преступлений на душу населения. Она считает, что этот рейтинг не отражает реальной ситуации с криминальной обстановкой в республике.
Подробный анализ статистики показывает, что рост преступности в основном связан с увеличением киберпреступлений. Киберпреступления стали распространенными и включают в себя использование информационно-коммуникационных технологий для совершения преступлений. Киберпреступники используют различные методы, такие как фишинг, вредоносное ПО и социальная инженерия, чтобы получить доступ к личным данным жертв и выманить деньги на мошеннические счета.
Тем не менее, количество серьезных преступлений, таких как убийства, изнасилования и разбой, сокращается в республике, что свидетельствует об улучшении общей криминальной обстановки. Убийства и изнасилования практически полностью раскрываются благодаря эффективной работе правоохранительных органов. Кроме того, отмечается снижение уличной, подростковой и бытовой преступности.
Таким образом, хотя Коми занимает первое место в рейтинге по количеству преступлений на душу населения, это не отражает полную картину криминальной обстановки в республике. Рост преступности связан в основном с увеличением киберпреступлений, в то время как количество серьезных преступлений сокращается. Вера Железцова призывает жителей Коми быть более бдительными и осторожными, особенно в отношении киберпреступлений. Она также подчеркивает важность совместной работы правоохранительных органов, банков и граждан в целях борьбы с преступностью.
...