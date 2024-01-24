Жителям Коми назвали причину роста преступности в регионе

Вере Железцовой, Уполномоченной по правам человека в Коми, проблематичным представляется рейтинг российских регионов, в котором Коми заняла первое место по количеству преступлений на душу населения. Она считает, что этот рейтинг не отражает реальной ситуации с криминальной обстановкой в республике.

Подробный анализ статистики показывает, что рост преступности в основном связан с увеличением киберпреступлений. Киберпреступления стали распространенными и включают в себя использование информационно-коммуникационных технологий для совершения преступлений. Киберпреступники используют различные методы, такие как фишинг, вредоносное ПО и социальная инженерия, чтобы получить доступ к личным данным жертв и выманить деньги на мошеннические счета.