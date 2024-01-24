В Сыктывкаре изменят режим работы светофора на одном из проблемных участков
- 13:00 24 января
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- Служба новостей
По информации МКП "Дорожное хозяйство", в городе Сыктывкаре была внесена изменение в работу светофора на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Чкалова. Новый режим работы светофора находится на стадии тестирования и зависит от времени суток.
Согласно новому режиму, с 6:00 до 11:00 часов время проезда по улице Карла Маркса в направлении центра составляет 22 секунды, а в направлении улицы Печорской - 15 секунд. С 16:00 до 20:00 часов зеленый сигнал для движения по улице Карла Маркса горит 22 секунды в направлении улицы Печорской, а в направлении центра - 15 секунд.
В выходные дни время проезда по улице Карла Маркса в обоих направлениях составляет 15 секунд. В остальное время продолжительность фаз остается прежней: 20 секунд для проезда по улице Чкалова и 15 секунд для пешеходного перехода через улицы Карла Маркса и Чкалова.
Согласно ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения", на данном перекрестке предусмотрена фаза для пешеходов. При переходе дороги пешеходам рекомендуется сначала перейти на одну сторону дороги, а затем на другую. Переходить перекрестки по диагонали, если нет специальной полно-пешеходной фазы, запрещено.
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