В Сыктывкаре изменят режим работы светофора на одном из проблемных участков

По информации МКП "Дорожное хозяйство", в городе Сыктывкаре была внесена изменение в работу светофора на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Чкалова. Новый режим работы светофора находится на стадии тестирования и зависит от времени суток.

Согласно новому режиму, с 6:00 до 11:00 часов время проезда по улице Карла Маркса в направлении центра составляет 22 секунды, а в направлении улицы Печорской - 15 секунд. С 16:00 до 20:00 часов зеленый сигнал для движения по улице Карла Маркса горит 22 секунды в направлении улицы Печорской, а в направлении центра - 15 секунд.