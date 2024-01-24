В Сыктывкаре сотрудники Полиции и УФСБ задержали курьера мошенников с 800 тысячами рублей

Сотрудники УМВД России по городу Сыктывкару совместно с УФСБ задержали подозреваемого в мошенничестве, как сообщает пресс-служба МВД по Коми. Мужчина, родившийся в 1992 году и проживающий в Москве, прибыл в Сыктывкар в качестве курьера. Он нашел работу через интернет, связанную с перевозкой наличных денег. Его задачей было приехать на указанный адрес, забрать пакет с деньгами и перевести их на банковский счет, получая за это определенный процент. По инструкции его дистанционного работодателя, чтобы скрыть свою внешность, мужчина надел медицинскую маску и капюшон.

По указанному адресу его встретила 69-летняя пенсионерка, которая передала ему деньги. Позже она объяснила полиции, что отдала все свои накопления в размере 800 тысяч рублей по договоренности с представителями банка. В течение нескольких дней лжефинансисты звонили ей на мобильный телефон и уговаривали разместить деньги на "безопасной ячейке", утверждая, что незнакомцы хотят использовать ее средства. Из-за проблем со здоровьем женщина не могла самостоятельно посетить банк, поэтому она согласилась передать свои сбережения доверенному лицу, полагаясь на обманщиков.