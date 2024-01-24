В Сыктывкаре для строительства новой школы изымут картофелехранилище
- 08:30 24 января
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- Татьяна Зубова
Сыктывкар из-за новой школы лишится картофелехранилища. Соответсвующее постановление появилось на сайте столичной мэрии.
Как следует из документа, речь идет о нежилом помещении по улице Тентюковской, 342/1. Его площадь составляет 343,3 квадратных метра. Участок в 1028 квадратных метров, что находится под ним, также изымут для муниципальных нужд. Именно на этом месте в будущем планируют построить современную школу на 825 человек.
Отметим, территория принадлежит частному лицу, потому прежде предстоит процедура выкупа. Мэрия оценит стоимость объекта и подготовит проект соглашения об изъятии. У правообладателя есть 90 дней для получения документа. В случае, если он не представит подписанное соглашение в срок, представители администрации через суд будут добиваться принудительного изъятия земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости.
Напомним, новую школу в сыктывкарской Орбите начнут строить в 2024 году. На эти цели из федерального бюджета выделено около полутора миллиарда рублей.
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