В Сыктывкаре для строительства новой школы изымут картофелехранилище

Сыктывкар из-за новой школы лишится картофелехранилища. Соответсвующее постановление появилось на сайте столичной мэрии. Как следует из документа, речь идет о нежилом помещении по улице Тентюковской, 342/1. Его площадь составляет 343,3 квадратных метра. Участок в 1028 квадратных метров, что находится под ним, также изымут для муниципальных нужд. Именно на этом месте в будущем планируют построить современную школу на 825 человек.

Отметим, территория принадлежит частному лицу, потому прежде предстоит процедура выкупа. Мэрия оценит стоимость объекта и подготовит проект соглашения об изъятии. У правообладателя есть 90 дней для получения документа. В случае, если он не представит подписанное соглашение в срок, представители администрации через суд будут добиваться принудительного изъятия земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости.