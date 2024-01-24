В феврале россиян вновь ждут праздничные каникулы
- 07:00 24 января
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- Татьяна Зубова
Стало известно, как россияне будут отдыхать в феврале, сколько в нем рабочих, выходных и праздничных дней.
Напомним, 2024-й - високосный год, а значит, в феврале этого года - 29 дней, сообщает РИА-новости.
Количество выходных зависит от длительности рабочей недели. Так, у работающих по пятидневке выпадет сразу девять выходных дней - 3, 4, 10, 11, 17, 18 февраля, плюс мини каникулы в связи с празднованием Дня защитника Отечества - 23, 24, 25 февраля. У сотрудников, что трудятся шесть дней в неделю, - 5, 4, 11, 18, 23, 25 февраля.
Добавим, в 2024 году праздник День защитника Отечества выпадает на пятницу. Согласно трудовому кодексу продолжительность рабочего дня или смены, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшается на час, если иные условия не прописаны в трудовом договоре. Тем не менее организации имеют право устанавливать собственный внутренний распорядок. Как следует из выше сказанного, четверг 22 февраля является сокращенным рабочим днем.
Кстати, граждане, что решили взять отпуск в феврале 2024 года, могут спланировать его так, чтобы увеличить отдых за счет праздничных выходных (на три дня).
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