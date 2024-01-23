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Мэр Сыктывкара сообщил, что перенастройка светофоров снизила аварийность

Мэр Сыктывкара сообщил, что перенастройка светофоров снизила аварийностьФото со страницы Владимира Голдина

Как рассказал глава столицы Коми Владимир Голдин, в Сыктывкаре снизилась аварийность на автодорогах после перенастройки светофоров.

Владимир Голдин сообщил на своей странице ВКонтакте, что снижение аварийности в Сыктывкаре было застигнуто благодаря изменению работы светофоров. Такую оценку, со слов мэра, предоставил ГИБДД.

Помимо этого, специалисты администрации Сыктывкара, совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и работниками предприятия “Дорожное хозяйство” обсудили дальнейшие шаги по совершенствованию организации дорожного движения и принятию решения о дополнительной настройке светофоров в сторону увеличения времени работы фаз в зависимости от “часа пик” в утренние и вечерние часы.

В качестве “тестирования” были взяты два взаимозависимых светофора в Сыктывкаре – на улице Карла Маркса, а именно в районе пересечения с улицами Чкалова и Красных Партизан. Также, в тестовом режиме будет увеличена работа фазы в сторону центра, а вечером в сторону районов Орбита и Эжва. В ближайшее время светофоры будут перенастроены, после чего начнется замер их пропускной способности.
 

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