Мэр Сыктывкара сообщил, что перенастройка светофоров снизила аварийность

Помимо этого, специалисты администрации Сыктывкара, совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и работниками предприятия “Дорожное хозяйство” обсудили дальнейшие шаги по совершенствованию организации дорожного движения и принятию решения о дополнительной настройке светофоров в сторону увеличения времени работы фаз в зависимости от “часа пик” в утренние и вечерние часы.

В качестве “тестирования” были взяты два взаимозависимых светофора в Сыктывкаре – на улице Карла Маркса, а именно в районе пересечения с улицами Чкалова и Красных Партизан. Также, в тестовом режиме будет увеличена работа фазы в сторону центра, а вечером в сторону районов Орбита и Эжва. В ближайшее время светофоры будут перенастроены, после чего начнется замер их пропускной способности.

