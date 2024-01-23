В Коми почти восемь тысяч жителей заболели ОРВИ и гриппом за неделю
- 20:30 23 января
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- Олег Помидоров
В период с 15 по 21 января жители республики обратились 7,3 тысячи раз к медикам с симптомами ОРВИ и гриппа.
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, с симптомами ОРВИ и гриппа в медицинские учреждения Коми обратилось 7341 человек. Из них 3924 – дети.
В рамках проведенного мониторинга специалистами Роспотребнадзора Коми стало известно, что эпидемический порог в регионе превышен среди взрослых на 13,6%.
В Сыктывкаре за минувшую неделю было зафиксировано 3001 обращений за медпомощью с симптомами ОРВИ и гриппа.
Также, в лабораториях за неделю подтвердили 21 случай гриппа А. Помимо это в регионе циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. По данным Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировали 130 новых случаев заболеваний ковидом. Среди заболевших оказалось 32 несовершеннолетних.
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