В Коми почти восемь тысяч жителей заболели ОРВИ и гриппом за неделю

В период с 15 по 21 января жители республики обратились 7,3 тысячи раз к медикам с симптомами ОРВИ и гриппа.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, с симптомами ОРВИ и гриппа в медицинские учреждения Коми обратилось 7341 человек. Из них 3924 – дети.