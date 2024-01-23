Глава Коми подарил микрофон девочке из ЛНР

Благодаря всероссийской акции “Елка желаний” 7-летний Дмитрий из села Замежная, что в Усть-Цилемском районе и 11-летняя Надежда из Луганской Народной Республики получили подарки из рук главы Коми

Ранее, 27 декабря Владимир Уйба снял шары с желаниями детей с елки в Большом Кремлевском дворце. Девочка из ЛНР загадала себе микрофон для живого вокала, а мальчик из села Замежная очень мечтал о синтезаторе. В обоих случаях подарки были получены детьми.

