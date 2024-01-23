Глава Коми подарил микрофон девочке из ЛНР
- 19:30 23 января
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- Олег Помидоров
фото пресс-службы администрации Коми
Владимир Уйба исполнил желания детей из Республики Коми и ЛНР в рамках всероссийской акции “Елка желаний”.
Благодаря всероссийской акции “Елка желаний” 7-летний Дмитрий из села Замежная, что в Усть-Цилемском районе и 11-летняя Надежда из Луганской Народной Республики получили подарки из рук главы Коми
Ранее, 27 декабря Владимир Уйба снял шары с желаниями детей с елки в Большом Кремлевском дворце. Девочка из ЛНР загадала себе микрофон для живого вокала, а мальчик из села Замежная очень мечтал о синтезаторе. В обоих случаях подарки были получены детьми.
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