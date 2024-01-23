Белая полоса, любовь и несметные богатства: астролог Володина назвала знаки, которым повезет в 2024

Для четырех знаков зодиака 2024 год будет наполнен новыми возможностями. Они будут испытывать любовь, обретать богатство, а кто-то может решиться основать свой собственный бизнес. В этом не сомневается астролог Василиса Володина. Овен

Овны будут испытывать полноту энергии и сил, поэтому им стоит уже начать планирование своих дел с настоящего момента. С 20 января они смогут благоприятно взглянуть на свою жизнь и осознать, как изменить то, что им не угодно прошлом году. Затем с 14 февраля наступит время, когда Овны будут иметь возможность влиять на окружающих и менять свою жизнь, в том числе сделать изменения в работе или начать собственное дело. В феврале им стоит решиться на серьезные перемены. В марте могут возникнуть проблемы в отношениях с партнером, они могут ощущать желание разорвать такие связи, что принесет им чувство свободы. В апреле звезды обещают возникновение неожиданного дохода, такого как наследство или выигрыш в лотерею.

Телец



Тельцы почувствуют прилив энергии. Начиная с января их амбиции будут расти. И в довершение всего, их усилия, предпринятые в прошлые месяцы, будут оценены начальством в начале нового года. В марте тельцам стоит взять отпуск и пересмотреть свои цели, они должны привести свою жизнь в порядок. С апреля их ожидает множество работы, но она не покажется им тяжелой. Тельцы захотят проявить себя и, возможно, решат начать новое дело или сменить работу. Звезды, кстати, будут их поддерживать. Май станет самым доходным месяцем для них, любое новое начинание быстро принесет прибыль. Однако, сентябрь окажется нестабильным месяцем, могут возникнуть проблемы в отношениях с близкими, друзьями или коллегами. К счастью, к зиме все негативные моменты начнут уменьшаться.

Близнецы



С 20 января жизнь Близнецов обещает быть полной новых изменений. Их будут ожидать новые знакомства и признания в профессиональной сфере. Некоторые из них смогут заняться тем, чем давно мечтали. В январе представителям этого знака следует рассмотреть возможность обучения или курсов. Если они одиноки, то в феврале стоит быть готовыми к новым знакомствам. Новые друзья будут разделять их взгляды и останутся в их жизни на долгое время. С марта по апрель у них появится желание романтики, знакомств и интересных свиданий, и это отличное время для этого. Им не стоит стесняться пригласить на кофе того коллегу, который им давно нравится. В конце мая их оптимизм, который и так высок, будет еще больше увеличиваться. Их ждут интересные предложения по работе. Если они долго думали об увольнении, им не следует ограничивать себя в возможности этого решения.

Козерог

В 2024 году Козероги ожидают значительные перемен и новые открытия. В марте они могут ощутить перемены как в личной жизни, так и в творческой сфере. Возможно, они будут перенаправлять свои чувства на человека, который ранее казался им несовместимым партнером, или их партнер предложит что-то необычное и романтичное. Также ожидаются изменения в творческом плане, и Козероги могут обнаружить новые увлечения, о которых раньше не задумывались. Эти новшества будут иметь долгосрочное влияние на их жизнь, и они смогут построить прочные отношения со своим возлюбленным благодаря этим изменениям.