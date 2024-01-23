Житель Коми десять секунд душил сожительницу и оказался на скамье подсудимых
- 18:30 23 января
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- Олег Помидоров
Мужчину приговорили к принудительным работам за нанесение побоев женщине.
Ухтинский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Его признали виновным по факту нанесения побоев и угроз убийством.
Суд установил, что 21 сентября 2023 года, ранее неоднократно судимый житель Ухты, будучи пьяным, на почве ревности нанес своей сожительнице два удара рукой по лицу. После этого он схватил женщину за шею и сдавливал на протяжении десяти секунд. Этими действиями он лишал женщину возможности дышать и причинил ей боль. В результате этого, у потерпевшей образовались кровоподтеки. После произошедшего, женщина написала заявление в полицию.
Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к одному году принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в счет государства. Также, потерпевшая взыскала с него компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
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