Житель Коми десять секунд душил сожительницу и оказался на скамье подсудимых

Суд установил, что 21 сентября 2023 года, ранее неоднократно судимый житель Ухты, будучи пьяным, на почве ревности нанес своей сожительнице два удара рукой по лицу. После этого он схватил женщину за шею и сдавливал на протяжении десяти секунд. Этими действиями он лишал женщину возможности дышать и причинил ей боль. В результате этого, у потерпевшей образовались кровоподтеки. После произошедшего, женщина написала заявление в полицию.