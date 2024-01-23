Врачи РФ не стали скрывать три продукта, которые для сосудов опаснее белого хлеба

Специалисты высказались о потенциальной пользе и вреде мучных продуктов, особенно в отношении простых углеводов, содержащихся в них. Некоторые эксперты подчеркивают, что полное исключение мучного из рациона не всегда оправдано, так как мука содержит ценные ингредиенты, которые сложно найти в других продуктах.

Хлеб, например, является источником витаминов группы В и других питательных элементов, таких как витамин Е, калий и магний. Некоторые эксперты утверждают, что эти элементы лучше всего усваиваются именно из хлеба.