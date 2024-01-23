Врачи РФ не стали скрывать три продукта, которые для сосудов опаснее белого хлеба
- 16:30 23 января
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- Служба новостей
Специалисты высказались о потенциальной пользе и вреде мучных продуктов, особенно в отношении простых углеводов, содержащихся в них. Некоторые эксперты подчеркивают, что полное исключение мучного из рациона не всегда оправдано, так как мука содержит ценные ингредиенты, которые сложно найти в других продуктах.
Хлеб, например, является источником витаминов группы В и других питательных элементов, таких как витамин Е, калий и магний. Некоторые эксперты утверждают, что эти элементы лучше всего усваиваются именно из хлеба.
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение мучным изделиям из ржаной муки и муки грубого помола, а осторожно относиться к белому хлебу, особенно если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Домашний хлеб из цельного зерна без добавок и сахара считается особенно полезным.
Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян отмечает, что любители ржаного хлеба реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Важно также обращать внимание на качество приготовления хлеба, и рекомендуется употреблять в меру пропеченный хлеб хорошего качества.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует выбирать обычный дрожжевой хлеб, включая черный и цельнозерновой, и предостерегает от употребления сладкой выпечки и продуктов, содержащих много сахара и жиров, таких как джемы, варенья и сладкие йогурты.
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