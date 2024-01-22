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Блогеру Елене Блиновской грозит 16 лет колонии

Блогеру Елене Блиновской грозит 16 лет колонииФото из соцсетей

Блогеру Елене Блиновской грозит 16 лет колонии после предъявления ей обвинений по новой статье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, долг Блиновской перед ФНС на данный момент вырос до 1 млрд 490 млн рублей. Кроме того, следователи установили причастность основательницы «Марафона желаний» к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Как передает Shot, по данным следствия, Блиновская получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчетных счетов и тратила их на себя. Максимальное наказание по данной части статьи — шесть лет колонии.

В настоящее время в отношении блогера также расследуются два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и об отмывании денег в особо крупном размере. Максимальное наказание по этим статьям — три и семь лет колонии соответственно.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

В начале января задолженность блогерши Елены Блиновской выросла на 9 млн рублей за 18 дней. Теперь, по последним данным, долг Блиновской составляет 1,418 млрд рублей.

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