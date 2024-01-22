Блогеру Елене Блиновской грозит 16 лет колонии после предъявления ей обвинений по новой статье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, долг Блиновской перед ФНС на данный момент вырос до 1 млрд 490 млн рублей. Кроме того, следователи установили причастность основательницы «Марафона желаний» к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».