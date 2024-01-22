В Коми выплату на третьего или последующего ребенка получили уже 4 825 семей

В Республике Коми в прошлом году ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей получили 4 825 семей. Эта мера поддержки введена в рамках нацпроекта "Демография" и предоставляется детям, родившимся с 1 января 2023 года.

Если третий или последующий ребенок родился до 31 декабря 2022 года, семья может выбрать, получать ли меру поддержки в виде пособия или через центры социальной защиты. В северной природно-климатической зоне Коми размер выплаты через центры соцзащиты составляет 21 919 рублей, а в южной природно-климатической зоне - 17 251 рубль.