После аварии с лесовозом под Сыктывкаром госпитализировали бабушку и ребенка

20 января произошла крупная авария с участием лесовоза и трех легковых автомобилей.



В результате ДТП пострадало четыре транспортных средства: три легковушки и один большегруз. Лесовоз опрокинулся на легковой автомобиль, внутри которого находилось два пассажира и водитель. Среди пассажиров был ребенок.



Как сообщили в Минздрав Коми порталу "Про Город Сыктывкар", в результате аварии пострадало пять человек. Среди которых один ребенок. Погибших нет. Госпитализировано было два человека. Из них один ребенок. Пострадавшие сейчас находятся в стабильном удовлетворительном состоянии.



По результатам осмотра ребенок и его бабушка были госпитализированы в профильные республиканские стационары. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Им оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.