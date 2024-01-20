Стало известно, в каком состоянии сейчас пострадавшие после аварии с лесовозом под Сыктывкаром

Напомним, 20 января недалеко от Сыктывкара произошла крупная автоавария с участием четырех транспортных средства.



Ранее появилась информация, что в результате аварии пострадало четыре автомобиля: "Киа", "ВАЗ 2114", "ВАЗ 2114" и большегруз с полуприцепом. Во время происшествия лесовоз опрокинулся на автомобиль "ВАЗ", внутри которого находилось двое пассажиров, один из которых ребенок и водитель транспортного средства.



Оперативно спасатели достали из-под большегруза пострадавших в заблокированной машине. Сейчас они госпитализированы.



По обновленной информации МЧС по Коми сообщил, что пострадавших в ДТП госпитализировали с травмами средней степени тяжести. К ликвидации последствий аварии были привлечены силы и средства РСЧС в количестве 27 человек, включая 10 единиц техники. От МЧС России было задействовано 13 человек и три единицы техники. Сама авария произошла с участием груженого лесовоза и трех легковых автомобилей. В результате ДТП пострадало пять человек, из них один ребенок. Погибших нет. Госпитализировано два человека, из них один ребенок.





