В крупной аварии, которая произошла недалеко от Сыктывкара, пострадали четыре транспорта

Напомним, 20 января в районе 12 часов дня, в районе населенного пункта Еляты произошла автомобильная авария с участием груженого лесовоза и легкового автомобиля.

По последним данным, которые сообщили в ГИБДД по Коми порталу “Про Город Сыктывкар” стало известно, что в дорожно-транспортном происшествии пострадало четыре транспортных средства: “Киа”, “ВАЗ 2114“, “ВАЗ 2114” и большегруз с полуприцепом.