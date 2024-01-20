В крупной аварии, которая произошла недалеко от Сыктывкара, пострадали четыре транспорта
- 14:10 20 января
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- Олег Помидоров
Фото МЧС по Коми
Напомним, 20 января в районе 12 часов дня, в районе населенного пункта Еляты произошла автомобильная авария с участием груженого лесовоза и легкового автомобиля.
По последним данным, которые сообщили в ГИБДД по Коми порталу “Про Город Сыктывкар” стало известно, что в дорожно-транспортном происшествии пострадало четыре транспортных средства: “Киа”, “ВАЗ 2114“, “ВАЗ 2114” и большегруз с полуприцепом.
По итогу аварии, лесовоз опрокинулся на один из автомобилей. Внутри находилось два пассажира и водитель. Сейчас все трое госпитализированы. Судьба оставшихся транспортных средств, попавших в эту автоаварию сейчас неизвестна. Подробности уточняются.
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