В Коми произошла крупная авария с участием лесовоза и легковушки: что известно к этому часу

20 января в районе 12 часов дня, недалеко от Выльгорта произошла крупная авария с участием груженого лесовоза и легкового автомобиля.

Как рассказали в МЧС по Коми порталу “Про Город Сыктывкар”, в результате автомобильной аварии, которая произошла на федеральной трассе Чебоксары–Сыктывкар, а именно в районе населенного пункта Еляты, легковой автомобиль с двумя пассажирами, один из которых ребенок и водителем, оказался под прицепом лесовоза. Все они пострадали в ДТП.