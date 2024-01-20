В Коми произошла крупная авария с участием лесовоза и легковушки: что известно к этому часу
- 13:30 20 января
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- Олег Помидоров
20 января в районе 12 часов дня, недалеко от Выльгорта произошла крупная авария с участием груженого лесовоза и легкового автомобиля.
Как рассказали в МЧС по Коми порталу “Про Город Сыктывкар”, в результате автомобильной аварии, которая произошла на федеральной трассе Чебоксары–Сыктывкар, а именно в районе населенного пункта Еляты, легковой автомобиль с двумя пассажирами, один из которых ребенок и водителем, оказался под прицепом лесовоза. Все они пострадали в ДТП.
В 13:05 спасатели деблокировали одного из пострадавших и сразу же передали в медицинскую службу. Чуть позже профессионалы достали и женщину. Ее также передали медикам. Также известно, что на месте случившегося работает 25-тонный кран. Ребенка деблокировали к 13:45.
Остальные подробности случившегося выясняются.
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