Какой будет погода в Сыктывкаре 20 января

Ветер на территории региона будет южный и юго-западный 7-12 метров в секунду. Местами порывами 15-17 метров в секунду. Ночью на крайнем северо-востоке ветер достигнет скорости 9-14 метров в секунду с порывами 17–22 метров в секунду. Средняя температура в регионе ожидается на отметке -9…-14 градусов. При прояснении температура опуститься до -19. Днем температура будет в районе -7…-12 градусов.