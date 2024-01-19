Какой будет погода в Сыктывкаре 20 января
- 22:30 19 января
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС сообщил прогноз погоды на 20 января в Коми.
Согласно данным метеорологов, 20 января на территории Коми ночью будет небольшой, местами умеренный снег. Днем в отдельных районах республики ожидается небольшой снег. Местами будет метель.
Ветер на территории региона будет южный и юго-западный 7-12 метров в секунду. Местами порывами 15-17 метров в секунду. Ночью на крайнем северо-востоке ветер достигнет скорости 9-14 метров в секунду с порывами 17–22 метров в секунду. Средняя температура в регионе ожидается на отметке -9…-14 градусов. При прояснении температура опуститься до -19. Днем температура будет в районе -7…-12 градусов.
В Сыктывкаре погода будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается снег, а день пройдет преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура в столице Коми ночью опуститься до -10…-12 градусов. Днем -7…-9.
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