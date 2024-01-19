Житель Коми не смог доказать суду, что он не хотел ехать пьяным
- 21:30 19 января
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- Олег Помидоров
Сосногорец находился в автомобиле, который находился на обочине. Он пытался объяснить сотрудникам ГИБДД, что не собирается начинать движение.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, суд установил, что 15 декабря 2023 года в ночное время, водитель транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем.
В суде мужчина не согласился с правонарушением, объяснив, что находился в автомобиле, который не двигался и стоял на обочине. Также он согласился с тем, что был в состоянии алкогольного опьянения, однако по его словам он собирался отдыхать в машине.
Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание, что машина была включена, а двигатель работал и был горячем.
В итоге суд не принял доводы местного жителя и приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей и лишению прав сроком до 1,5 лет.
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