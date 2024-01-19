Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Житель Коми не смог доказать суду, что он не хотел ехать пьяным

Житель Коми не смог доказать суду, что он не хотел ехать пьянымФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сосногорец находился в автомобиле, который находился на обочине. Он пытался объяснить сотрудникам ГИБДД, что не собирается начинать движение.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, суд установил, что 15 декабря 2023 года в ночное время, водитель транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем.

В суде мужчина не согласился с правонарушением, объяснив, что находился в автомобиле, который не двигался и стоял на обочине. Также он согласился с тем, что был в состоянии алкогольного опьянения, однако по его словам он собирался отдыхать в машине. 

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание, что машина была включена, а двигатель работал и был горячем. 

В итоге суд не принял доводы местного жителя и приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей и лишению прав сроком до 1,5 лет.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости