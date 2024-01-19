Житель Коми не смог доказать суду, что он не хотел ехать пьяным

Сосногорец находился в автомобиле, который находился на обочине. Он пытался объяснить сотрудникам ГИБДД, что не собирается начинать движение.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, суд установил, что 15 декабря 2023 года в ночное время, водитель транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем.