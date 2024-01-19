Из Сыктывкара отправится туристический поезд до Ярославля и Костромы

Об этом стало благодаря телеграм-каналу заместителя правительства Коми Антона Виноградова.

Как сообщил в своем телеграм-канале Антон Виноградов, в ближайшем будущем из Сыктывкара планируется запуск туристического поезда выходного дня в сторону Ярославля и Костромы. Создание такого маршрута будет реализовано для развития исторического, гастрономического и промышленного туризма. Этот вопрос был обсужден на совещании с руководством Северной железной дороги.