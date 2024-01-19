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Из Сыктывкара отправится туристический поезд до Ярославля и Костромы

Из Сыктывкара отправится туристический поезд до Ярославля и КостромыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Об этом стало благодаря телеграм-каналу заместителя правительства Коми Антона Виноградова.

Как сообщил в своем телеграм-канале Антон Виноградов, в ближайшем будущем из Сыктывкара планируется запуск туристического поезда выходного дня в сторону Ярославля и Костромы. Создание такого маршрута будет реализовано для развития исторического, гастрономического и промышленного туризма. Этот вопрос был обсужден на совещании с руководством Северной железной дороги.

Помимо запуска турпоезда, планируется еще один проект, а именно строительство грузового контейнерного терминала. 
 

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