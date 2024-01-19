Мэрия Сыктывкара остановила проект обустройства глэмпинга в Верхней Максаковке
- 19:09 19 января
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- Олег Помидоров
Глава столицы Коми Владимир Голдин обсудил 19 января ситуацию с одним из ответственных по строительству глэмпинга у озера Шойкир в Верхней Максаковке.
По ходу встречи администрацией Сыктывкара было принято решение остановить на данный момент создание этого проекта. Как минимум это связано с тем, что на встречах с местными жителями, а также в социальных сетях от жителей Максаковки поступило немало замечаний и предложений по совершенствованию концепции проекта.
Также глава города Владимир Голдин поддержал предпринимателя, организовавшего строительство, пояснив, что мэрия Сыктывкара поддерживает инициативы от представителей бизнеса, которые направлены на развитие территорий и создание комфортной городской среды. Доработка проекта будет проводиться при участии представителей администрации Сыктывкара с привлечением местных жителей.
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