В Коми опять “заминировали” школы

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Однако угрозы о минировании не подтвердились. Как рассказали в МВД по Коми, 19 января сотрудники правоохранительных органов обследовали несколько учебных заведений в Республике Коми. Причина тому – сообщений о минировании школ.

Подобные сообщения поступили в адрес трех школ в Сысольском районе, и двух учебных заведений в Воркуте – гимназии №2 и школы №40.