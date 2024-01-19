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В Коми опять “заминировали” школы

В Коми опять “заминировали” школыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Однако угрозы о минировании не подтвердились.

Как рассказали в МВД по Коми, 19 января сотрудники правоохранительных органов обследовали несколько учебных заведений в Республике Коми. Причина тому – сообщений о минировании школ.

Подобные сообщения поступили в адрес трех школ в Сысольском районе, и двух учебных заведений в Воркуте – гимназии №2 и школы №40.

В результате проверок, которые были проведены правоохранителями, опасных предметов в учебных заведениях обнаружено не было.
 

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