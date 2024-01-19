В Сыктывкаре стартовал фестиваль-конкурс патриотического творчества “Муза Отечества”
- 15:15 19 января
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- Олег Помидоров
Мероприятие будет посвящено 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.
Участниками конкурса смогут стать исполнители и ансамбли, а также целый творческие коллективы в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-35 лет. Выступить можно будет с двумя произведениями патриотической тематики. Туда входят как классические произведения, так и работы современных авторов.
Фестиваль будет проводиться в несколько этапов: Первый – конкурсное прослушивание, второй – заключительный.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 12 февраля 2024 г. по адресу: 167610 г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, Концертный зал «Сыктывкар», телефон: (8212) 71-52-71, эл.почта: kz_syktyvkar@bk.ru (с пометкой «Муза Отечества»), куратор - Коковкин Михаил Васильевич.
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