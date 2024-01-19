В Сыктывкаре стартовал фестиваль-конкурс патриотического творчества “Муза Отечества”

Мероприятие будет посвящено 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.

Участниками конкурса смогут стать исполнители и ансамбли, а также целый творческие коллективы в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-35 лет. Выступить можно будет с двумя произведениями патриотической тематики. Туда входят как классические произведения, так и работы современных авторов.