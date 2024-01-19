Метель и порывистый ветер: на севере Коми объявлено штормовое предупреждение

19 января в периоде 15-18 часов с сохранением до 6 часов 20 января в Воркутинском районе ожидается усиление южного ветра 9-14 м/с порывами 18-23 м/с, временами с метелью и ухудшением видимости до 500 – 1000 м, прогнозирует филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми".

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