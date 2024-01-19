В Коми мероприятия Года семьи стартуют с 26 января
- 14:30 19 января
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- Служба новостей
Года семьи в Коми стартуют 26 января, согласно информации, предоставленной пресс-службой главы региона. Оргкомитет по проведению Года семьи возглавила заместитель председателя Правительства Коми - министр труда, занятости и социальной защиты Екатерина Грибкова. Год семьи в России был объявлен по решению президента Владимира Путина.
Основной целью Года семьи является возрождение уважения к большим семьям, укрепление традиционных семейных ценностей и популяризация государственной политики в сфере защиты семьи. В рамках республиканского плана мероприятий, связанных с Годом семьи, ключевыми задачами являются создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья и поддержка многодетных семей.
План мероприятий состоит из нескольких блоков, каждый из которых приурочен к определенному месяцу. Например, в марте 2024 года будут проводиться мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей среди молодежи, а в августе начнутся мероприятия, направленные на повышение престижа семей, проживающих в сельской местности. В течение года также будет уделено внимание роли отца в семье, а в декабре особое внимание будет уделено семьям, воспитывающим особенных детей.
Год семьи откроется встречей главы Республики Коми с лучшими многодетными, замещающими родителями и награжденными государственными наградами семьями за чашкой чая.
В рамках Года семьи запланированы социально-значимые проекты, направленные на решение вопросов обучения, трудоустройства, медицинской и юридической помощи. Также будет внедрен пилотный проект - первый семейный многофункциональный центр, где семьи с детьми смогут получить комплексную поддержку в режиме одного окна.
План проведения Года семьи уже отправлен на согласование в региональные министерства и ведомства, Общественную палату и муниципальные образования. После получения обратной связи окончательный проект плана будет представлен для утверждения в Правительство республики.
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