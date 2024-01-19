В Коми мероприятия Года семьи стартуют с 26 января

Года семьи в Коми стартуют 26 января, согласно информации, предоставленной пресс-службой главы региона. Оргкомитет по проведению Года семьи возглавила заместитель председателя Правительства Коми - министр труда, занятости и социальной защиты Екатерина Грибкова. Год семьи в России был объявлен по решению президента Владимира Путина.

Основной целью Года семьи является возрождение уважения к большим семьям, укрепление традиционных семейных ценностей и популяризация государственной политики в сфере защиты семьи. В рамках республиканского плана мероприятий, связанных с Годом семьи, ключевыми задачами являются создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья и поддержка многодетных семей.