Госдолг Коми снизился на 7% за 2023 год: его размер составил 30,4 миллиардов рублей

В 2023 году Государственный долг Республики Коми был снижен на 7% и составил 30,4 млрд рублей. По информации, предоставленной пресс-службой Минфина республики, также произошли изменения в структуре долга в пользу бюджетных кредитов.

Минфин Коми сократил коммерческий долг, обслуживание которого требует больших затрат, на 5 млрд рублей. Кроме того, были привлечены бюджетные кредиты под 3% годовых, что с учетом уровня ключевой ставки можно считать недорогими. Общая сумма бюджетных кредитов составила 3,4 млрд рублей и была направлена на реализацию инфраструктурных проектов.