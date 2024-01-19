Госдолг Коми снизился на 7% за 2023 год: его размер составил 30,4 миллиардов рублей
- 11:30 19 января
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- Служба новостей
В 2023 году Государственный долг Республики Коми был снижен на 7% и составил 30,4 млрд рублей. По информации, предоставленной пресс-службой Минфина республики, также произошли изменения в структуре долга в пользу бюджетных кредитов.
Минфин Коми сократил коммерческий долг, обслуживание которого требует больших затрат, на 5 млрд рублей. Кроме того, были привлечены бюджетные кредиты под 3% годовых, что с учетом уровня ключевой ставки можно считать недорогими. Общая сумма бюджетных кредитов составила 3,4 млрд рублей и была направлена на реализацию инфраструктурных проектов.
Например, с использованием бюджетных кредитов планируется строительство школы в Сыктывкаре на 825 мест, развитие инфраструктуры в рамках инвестпроектов, таких как создание фанерного завода и строительство животноводческой фермы, а также реконструкция туристско-рекреационного комплекса в поселке Выльтыдор.
В 2023 году регион также получил специальный казначейский кредит в размере 2,1 млрд рублей, который будет использован на обновление пассажирского автотранспорта и модернизацию котельных, перевод их на биотопливо.
Бюджет республики за 2023 год был исполнен по доходам в объеме 115,1 млрд рублей, расходы составили 118,6 млрд рублей, а дефицит составил 3,5 млрд рублей, что значительно меньше запланированного ранее дефицита в размере 12,2 млрд рублей. Образовавшийся дефицит был покрыт остатками средств бюджета на начало 2024 года.
Формирование бюджета с дефицитом позволяет региону строить социальные и инфраструктурные объекты. Бюджетная политика Республики Коми направлена на снижение государственного долга, который по сравнению с 2021 годом был снижен на 5,5 млрд рублей.
Бюджет на 2024 год утвержден с доходами в объеме 100,6 млрд рублей, что на 5,3 млрд рублей больше, чем первоначально принятый бюджет на 2023 год. Расходы на 2024 год составляют 116,9 млрд рублей, что на 9,4 млрд рублей больше, чем в 2023 году. В бюджете предусмотрен дефицит в размере 16,3 млрд рублей, который планируется покрыть за счет дополнительных доходов или кредитных средств.
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