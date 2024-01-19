Сыктывкарка "выиграла" путевку в Дубай, но поехать не смогла. Дело в том, что организаторами розыгрыша оказались мошенники, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Как пояснили в ведомстве, в отделение полиции Сыктывкара обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистов.