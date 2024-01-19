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Сыктывкарка выиграла путевку в Дубай, но поехать не смогла

Сыктывкарка выиграла путевку в Дубай, но поехать не смогла Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарка "выиграла" путевку в Дубай, но поехать не смогла. Дело в том, что организаторами розыгрыша оказались мошенники, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Как пояснили в ведомстве, в отделение полиции Сыктывкара обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистов.

Девушка участвовала в розыгрыше в одном из телеграм-каналов. В этот же день с ней связался менеджер канала и поздравил с победой. Единственным условием получения путевки стала оплата топливного сбора 18 тысяч рублей. Не подозревая об обмане, горожанка перевела указанную сумму на нужный счет. После девушку попросили оплатить еще и питание в отеле. Лишь тогда сыктывкарка осознала, что попала на уловку мошенников. За помощью она обратилась к правоохранителям.

Следователи завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

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