Сыктывкарка выиграла путевку в Дубай, но поехать не смогла
- 08:15 19 января
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарка "выиграла" путевку в Дубай, но поехать не смогла. Дело в том, что организаторами розыгрыша оказались мошенники, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Как пояснили в ведомстве, в отделение полиции Сыктывкара обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой аферистов.
Девушка участвовала в розыгрыше в одном из телеграм-каналов. В этот же день с ней связался менеджер канала и поздравил с победой. Единственным условием получения путевки стала оплата топливного сбора 18 тысяч рублей. Не подозревая об обмане, горожанка перевела указанную сумму на нужный счет. После девушку попросили оплатить еще и питание в отеле. Лишь тогда сыктывкарка осознала, что попала на уловку мошенников. За помощью она обратилась к правоохранителям.
Следователи завели уголовное дело по статье "Мошенничество".
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