В 2023 году в Коми в нормативное состояние привели около 130 километров дорог
- 20:30 18 января
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- Олег Помидоров
Как рассказали в региональном Минстрое, в 2023 году в рамках дорожной кампании, в нормативное состояние было приведено около 138 километров дорог. Из них 81,1 километра – дороги регионального значения, а 56,6 километров – местного значения.
Также, в рамках общей кампании было отремонтировано 16 мостов, из которых семь располагались на региональных дорогах, а девять на федеральных.
Помимо прочего, на дорогах регионального значения появилось 10 километров линий наружного освещения. Также в разных местах республики появилось 92 пешеходных перехода, из которых 54 приходится на региональные дороги, а 38 на местные.
В рамках осуществления нацпроекта “Безопасные качественные дороги” в 2023 году в нормативное состояние привели 50 километров проезжей части дорог и улиц. 13,5 километров из них – это улично-дорожная сеть Сыктывкара, а 36,5 километров – региональные дороги.
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