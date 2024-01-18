В 2023 году в Коми в нормативное состояние привели около 130 километров дорог

Как рассказали в региональном Минстрое, в 2023 году в рамках дорожной кампании, в нормативное состояние было приведено около 138 километров дорог. Из них 81,1 километра – дороги регионального значения, а 56,6 километров – местного значения.

Также, в рамках общей кампании было отремонтировано 16 мостов, из которых семь располагались на региональных дорогах, а девять на федеральных.