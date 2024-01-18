В Сыктывкаре из разных торговых центров эвакуировали полсотни посетителей
- 20:19 18 января
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- Олег Помидоров
Правоохранители обследовали каждое здание. Опасных предметов обнаружено не было.
Как рассказали в МВД по Коми, 18 января в нескольких торговых центрах Сыктывкара поступила информация о минировании. В столице Коми из-за сообщений о наличии взрывоопасных предметов в торговых центрах эвакуировали ТРЦ “Июнь” и ТЦ “Парма”. Также, информация о подобных “минированиях” появлялась в Ухте и Печоре.
По сообщениям сотрудников МВД, из-за информации о минировании из торговых центров было эвакуировано 56 человек. В основном это были сотрудники и посетители. Все поступившие сигналы были проверены правоохранителями. Опасных предметов на местах обнаружено не было.
Ранее, 16 января в Коми эвакуировали четыре школы из-за сообщений о минировании. В число школ попали сыктывкарские учебные заведения №№ 43, 25 и 27. Также были эвакуированы ученики и учителя коррекционной школы в деревне Горьковской в Сысольском районе. При детальном осмотре угрозы не подтвердились.
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