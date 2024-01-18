В квартире Сосногорска обнаружили израненное тело мертвого мужчины

В Сосногорске на скамье подсудимых окажется местный житель, обвиняемый сразу в двух преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как уточняется в материалах дела, в сентябре 2023 года 47-летний мужчина отдыхал в квартире одного из домов по улице 6-й микрорайон вместе со своим друзьями. Компания распивала спиртное. В какой-то момент разговор приятелей обернулся скандалом. Тогда разъяренный агрессор схватил нож и устроил поножовщину. Он нанес смертельное ножевое ранение одному из оппонентов, другого ранил, чем причинил легкий вред здоровью.