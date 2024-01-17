Суд обязал администрацию Сыктывкара обустроить тротуары

Из-за отсутствия тротуаров на Колхозной и Лесопарковой, пешеходы идут по проезжей части, что создает риск попадания в аварию. Прокуратура столицы Коми провела анализ обращений граждан и публикаций в интернете, которые касались отсутствия пешеходной инфраструктуры на улицах Лесопарковая и Колхозная.

В ходе проведенных проверок сотрудники прокуратуры установили, что из-за отсутствия на перечисленных участках автодорог тротуаров, появляется угроза жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, которые передвигаются по данным направлениям.

В 2023 году на улице Лесопарковой несколько раз фиксировали ДТП, которые происходили, в том числе из-за движения пешеходов по краю обочины дороги. Из-за этого пешеходы получали травмы различной степени тяжести.