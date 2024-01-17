Суд обязал администрацию Сыктывкара обустроить тротуары
- 22:00 17 января
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- Олег Помидоров
Из-за отсутствия тротуаров на Колхозной и Лесопарковой, пешеходы идут по проезжей части, что создает риск попадания в аварию.
Прокуратура столицы Коми провела анализ обращений граждан и публикаций в интернете, которые касались отсутствия пешеходной инфраструктуры на улицах Лесопарковая и Колхозная.
В ходе проведенных проверок сотрудники прокуратуры установили, что из-за отсутствия на перечисленных участках автодорог тротуаров, появляется угроза жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, которые передвигаются по данным направлениям.
В 2023 году на улице Лесопарковой несколько раз фиксировали ДТП, которые происходили, в том числе из-за движения пешеходов по краю обочины дороги. Из-за этого пешеходы получали травмы различной степени тяжести.
Сыктывкарская прокуратура обратилась в суд для возложения на мэрию столицы Коми обязанности обустроить тротуары в этих местах. В свою очередь суд удовлетворил требования.
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