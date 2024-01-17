В Коми рецидивист похитил кольцо у другого рецидивиста

Печорский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 51-летнего мжчины. Его признали виновным в грабеже. Суд установил, что 14 июля 2023 года, неоднократно судимый печорец отмечал день рождения своей сожительницы. Когда алкоголь закончился, он направился в магазин, где встретил своего знакомого, который также был неоднократно судим. Его мужчина пригласил на праздник.

Когда алкогольные напитки закончились еще раз, мужчина обратил внимание на печатку на руке своего знакомого. Внезапно, рецидивист решил снять кольцо с руки знакомого. На требования вернуть вещь, мужчина ответил отказом. После чего он направился в ломбард и заложил кольцо, а на полученные деньги приобрел алкоголь. Ущерб потерпевшему составил 33 тысячи рублей.