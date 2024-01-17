Жителя Коми лишили земли из-за долгов

Мужчина задолжал около 345 тысяч рублей. Ранее, судебный пристав обратился с иском к мужчине о взыскании имущества, которое принадлежит ответчику. У него в имении оказался земельный участок площадью 48 квадратных метров в Сосногорске.

В обосновании к взысканию было указано, что мужчина является должником по ряду исполнительных производств, а для погашения долга у должника нет денежных средств.

В отношении мужчины было возбуждено несколько исполнительных производств в пользу ряда взыскателей, а общий остаток долга составил 345,5 тысяч рублей.

Согласно выписке, земельный участок принадлежащий мужчине использовался им для хранения транспорта. Также не было доказано то, что участок нужен ему для профессиональных занятий, а на самой земле отсутствовали жилые помещения.