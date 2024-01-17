В Коми осудят похитителей породистых щенков

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в Сосногорский горсуд поступило уголовное дело в отношении пяти местных жителей. Следователи считают, что они похищали щенков летом 2023 года в Сосногорске.

Пятерых жителей Сосногорска обвиняют в краже двух месячных щенков породы цвергпинчер. Каждый из которых стоили около 20 тысяч рублей. Также их обвиняют в краже двух месячных щенков породы сиба-ину, каждый стоимостью 30 тысяч рублей.