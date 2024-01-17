В Коми осудят похитителей породистых щенков
- 19:30 17 января
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Ущерб владельцу щенков составил около 100 тысяч рублей
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в Сосногорский горсуд поступило уголовное дело в отношении пяти местных жителей. Следователи считают, что они похищали щенков летом 2023 года в Сосногорске.
Пятерых жителей Сосногорска обвиняют в краже двух месячных щенков породы цвергпинчер. Каждый из которых стоили около 20 тысяч рублей. Также их обвиняют в краже двух месячных щенков породы сиба-ину, каждый стоимостью 30 тысяч рублей.
Следствие считает, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, включая незаконное проникновение с причинением значительного ущерба гражданину.
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