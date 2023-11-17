Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарский полицейский задержал мужчину по подозрению в педофилии

Сыктывкарский полицейский задержал мужчину по подозрению в педофилиифото из архива "Про Город Сыктывкар"

Участковый уполномоченный сыктывкарской полиции по горячим следам задержал мужчину, которого подозревают в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Как сообщает МВД по Коми, сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей, выявили подозрительного мужчину, который приглашал к себе домой несовершеннолетнего, а когда ребенок отказался от этого, под предлогом помощи пожилому человеку, то мужчина начал просить проследовать за ним.

Изначально, по данному материалу в полицию не поступало никакой информации. Однако позднее, к правоохранителям обратилась 40-летняя жительница Сыктывкара, которая является матерью несовершеннолетнего. Женщина описала приметы этого мужчины, а сотрудники органов правопорядка составили ориентировку на него.

В ходе проведения оперативных мероприятий, правоохранители задержали ранее несудимого 35-летнего сыктывкарца.

По факту произошедшего, следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости