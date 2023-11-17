Сыктывкарский полицейский задержал мужчину по подозрению в педофилии

Участковый уполномоченный сыктывкарской полиции по горячим следам задержал мужчину, которого подозревают в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Как сообщает МВД по Коми, сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей, выявили подозрительного мужчину, который приглашал к себе домой несовершеннолетнего, а когда ребенок отказался от этого, под предлогом помощи пожилому человеку, то мужчина начал просить проследовать за ним.