Сыктывкарский полицейский задержал мужчину по подозрению в педофилии
- 17 ноября 21:00
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- Олег Помидоров
Участковый уполномоченный сыктывкарской полиции по горячим следам задержал мужчину, которого подозревают в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка.
Как сообщает МВД по Коми, сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей, выявили подозрительного мужчину, который приглашал к себе домой несовершеннолетнего, а когда ребенок отказался от этого, под предлогом помощи пожилому человеку, то мужчина начал просить проследовать за ним.
Изначально, по данному материалу в полицию не поступало никакой информации. Однако позднее, к правоохранителям обратилась 40-летняя жительница Сыктывкара, которая является матерью несовершеннолетнего. Женщина описала приметы этого мужчины, а сотрудники органов правопорядка составили ориентировку на него.
В ходе проведения оперативных мероприятий, правоохранители задержали ранее несудимого 35-летнего сыктывкарца.
По факту произошедшего, следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста.
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