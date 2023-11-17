В Коми произошло смертельное ДТП с пешеходом

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

17 ноября недалеко от села Объячево произошла автоавария, в результате которой скончался пешеход. Как сообщили порталу “Про Город Сыктывкар” в ГИБДД по Коми, по предварительной информации, 17 ноября в 16:48 мужчина 1992 года рождения, находясь за рулем автомобиля “Ниссан”, двигался по трассе Чебоксары-Йошкар-Ола-Киров-Сыктывкар.

На 614 километре пути, передвигаясь по автодороге со стороны Кирова в направлении к Сыктывкару, водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода.

В результате произошедшего ДТП мужчина 1959 года рождения скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель, после случившейся аварии остался дожидаться на месте правоохранителей. Мужчина привлекался к ответственности за нарушения ПДД около 20 раз, однако в течение последнего года он у него не было нарушений.