Стало известно, кто в Коми чаще всего страдает от действий мошенников

Банк России провел опрос, исходя из которого стал известен приблизительный портрет жителя Коми пострадавшего после аферистов. Так, по данным Банка России в Республике Коми чаще всего пострадавшим лицом становится работающая женщина в возрасте от 45 до 64 лет, которая имеет средний уровень дохода и среднее образование. Чаще всего женщина проживает в городе.

Такая информация появилась после опроса, который был проведен Банком России в 2022 году. В нем также приняли участие и жители Республики Коми.