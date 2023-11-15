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Стало известно, кто в Коми чаще всего страдает от действий мошенников

Стало известно, кто в Коми чаще всего страдает от действий мошенниковФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Банк России провел опрос, исходя из которого стал известен приблизительный портрет жителя Коми пострадавшего после аферистов.

Так, по данным Банка России в Республике Коми чаще всего пострадавшим лицом становится работающая женщина в возрасте от 45 до 64 лет, которая имеет средний уровень дохода и среднее образование. Чаще всего женщина проживает в городе.

Такая информация появилась после опроса, который был проведен Банком России в 2022 году. В нем также приняли участие и жители Республики Коми.

Как рассказал эксперт по безопасности Отделения Банка России в Коми Алексей Басенко, по результатам опросов стало известно, что чаще всего жители республики сталкиваются с телефонным мошенничеством, а также получают сообщения от аферистов в мессенджерах и соцсетях. При этом, как сообщает эксперт, в 89% случаев столкновения с мошенническими действиями, жители Коми сразу вспоминали правила безопасного поведения, что по итогу помогало предотвратить хищение средств.

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