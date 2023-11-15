Стало известно, кто в Коми чаще всего страдает от действий мошенников
- 20:00 15 ноября
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- Олег Помидоров
Банк России провел опрос, исходя из которого стал известен приблизительный портрет жителя Коми пострадавшего после аферистов.
Так, по данным Банка России в Республике Коми чаще всего пострадавшим лицом становится работающая женщина в возрасте от 45 до 64 лет, которая имеет средний уровень дохода и среднее образование. Чаще всего женщина проживает в городе.
Такая информация появилась после опроса, который был проведен Банком России в 2022 году. В нем также приняли участие и жители Республики Коми.
Как рассказал эксперт по безопасности Отделения Банка России в Коми Алексей Басенко, по результатам опросов стало известно, что чаще всего жители республики сталкиваются с телефонным мошенничеством, а также получают сообщения от аферистов в мессенджерах и соцсетях. При этом, как сообщает эксперт, в 89% случаев столкновения с мошенническими действиями, жители Коми сразу вспоминали правила безопасного поведения, что по итогу помогало предотвратить хищение средств.
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