Возле сыктывкарского железнодорожного вокзала ограничат автомобильное движение

Стало известно, что около железнодорожного вокзала в столице Коми ограничат движение автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Сыктывкар, в столице Коми временно ограничат движение, возможность стоянки и остановки личного автотранспорта в районе железнодорожного вокзала. Причина этому прибытие поезда Деда Мороза.