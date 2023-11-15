Возле сыктывкарского железнодорожного вокзала ограничат автомобильное движение
- 18:30 15 ноября
- 0+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Стало известно, что около железнодорожного вокзала в столице Коми ограничат движение автомобилей.
Как рассказали в пресс-службе администрации города Сыктывкар, в столице Коми временно ограничат движение, возможность стоянки и остановки личного автотранспорта в районе железнодорожного вокзала. Причина этому прибытие поезда Деда Мороза.
Ограничения введут 17 ноября с 7 часов утра до 18 часов вечера. В Сыктывкаре поезд Деда Мороза пробудет всего пять часов, а именно с 13 до 18 часов.
...