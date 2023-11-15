Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Возле сыктывкарского железнодорожного вокзала ограничат автомобильное движение

Возле сыктывкарского железнодорожного вокзала ограничат автомобильное движениеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, что около железнодорожного вокзала в столице Коми ограничат движение автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Сыктывкар, в столице Коми временно ограничат движение, возможность стоянки и остановки личного автотранспорта в районе железнодорожного вокзала. Причина этому прибытие поезда Деда Мороза.

Ограничения введут 17 ноября с 7 часов утра до 18 часов вечера. В Сыктывкаре поезд Деда Мороза пробудет всего пять часов, а именно с 13 до 18 часов.

...

  • 0

Популярное

Последние новости