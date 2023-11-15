В Коми рекомендовано ускорить строительство новых школ

На данный момент в регионе продолжается стройка четырех будущих образовательных учреждений. При этом есть риски не успеть ввести в срок в эксплуатацию некоторые объекты.

Так, во время рассмотрения государственной программы по образованию в республиканском Госсовете глава Минобрнауки коми Наталья Якимова рассказала о том, как сейчас проходит строительство новых детсадов и школ.