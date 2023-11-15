В Коми рекомендовано ускорить строительство новых школ
- 18:00 15 ноября
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- Олег Помидоров
На данный момент в регионе продолжается стройка четырех будущих образовательных учреждений. При этом есть риски не успеть ввести в срок в эксплуатацию некоторые объекты.
Так, во время рассмотрения государственной программы по образованию в республиканском Госсовете глава Минобрнауки коми Наталья Якимова рассказала о том, как сейчас проходит строительство новых детсадов и школ.
Например, в 2023 году свои двери открыли школа в Объячево, детский сад в сыктывкарском микрорайоне Кочпон-Чит и школа-сад в селе Усть-Ижма.
Также сейчас продолжается строительство четырех образовательных объектов. Среди них школа в сыктывкарском микрорайоне Емваль, школа в селе Ижма, детский сад в Бакуре Ижемского района и детский сад в поселке Озерный Печорского района. По графику свою работу эти учреждения должны начать в 2024 году. Тем временем в Выльгорте началось строительство единого образовательного комплекса.
Контрольно-счетная палата региона отметила, что сроки ряда объектов не столь оптимистичны и есть необходимость по принятию мер для ускорения строительства.
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