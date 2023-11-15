В Коми произошли пожары в двух образовательных организациях
- 16:00 15 ноября
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- Служба новостей
Министр профильного ведомства Коми Наталья Якимова сообщила о двух пожарах, произошедших в образовательных учреждениях республики в 2023 году. Она отметила необходимость замены пожарной сигнализации на 380 объектах, что потребует затрат в полмиллиарда рублей, сообщает КП.
В текущем году было потрачено 42 млн рублей на замену автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией на 110 объектах образования. Министр отметила, что изношенные системы безопасности часто приводят к ложным вызовам.
Планируется, что в следующем году пожарная система будет обновлена в 150 объектах. На эти цели выделено более 76 млн рублей.
Напомним, что один пожар произошел в столице Коми совсем недавно. 13 ноября, в районе 11 вечера в спасательную службу поступило сооьщение о возгорании в доме на улице Серова. Пламя охватило не только жилое здание, но и пристройку. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров.
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