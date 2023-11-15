В Коми произошли пожары в двух образовательных организациях

Министр профильного ведомства Коми Наталья Якимова сообщила о двух пожарах, произошедших в образовательных учреждениях республики в 2023 году. Она отметила необходимость замены пожарной сигнализации на 380 объектах, что потребует затрат в полмиллиарда рублей, сообщает КП.

В текущем году было потрачено 42 млн рублей на замену автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией на 110 объектах образования. Министр отметила, что изношенные системы безопасности часто приводят к ложным вызовам.