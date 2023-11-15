Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми произошли пожары в двух образовательных организациях

В Коми произошли пожары в двух образовательных организацияхМЧС России по Коми

Министр профильного ведомства Коми Наталья Якимова сообщила о двух пожарах, произошедших в образовательных учреждениях республики в 2023 году. Она отметила необходимость замены пожарной сигнализации на 380 объектах, что потребует затрат в полмиллиарда рублей, сообщает КП.

В текущем году было потрачено 42 млн рублей на замену автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией на 110 объектах образования. Министр отметила, что изношенные системы безопасности часто приводят к ложным вызовам.

Планируется, что в следующем году пожарная система будет обновлена в 150 объектах. На эти цели выделено более 76 млн рублей.

Напомним, что один пожар произошел в столице Коми совсем недавно. 13 ноября, в районе 11 вечера в спасательную службу поступило сооьщение о возгорании в доме на улице Серова. Пламя охватило не только жилое здание, но и пристройку. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. 

...

  • 0

Популярное

Последние новости