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Житель Коми смог подстрелить рекордное количество волков

Житель Коми смог подстрелить рекордное количество волковфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Житель одного из районов Коми подстрелил рекордное количество волков.

14 ноября глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич рассказала в ходе защиты госпрограммы в ГСРК, какие сейчас принимаются меры для борьбы с волками, которые выходят к людям.

Так, Екатерина Киселевич сообщила, что общая площадь охотничьих угодий в регионе составила 38 миллионов гектар. При этом, за 10 месяцев 2023 года было проведено 411 рейда, в ходе которых специалисты выявили 106 нарушений законодательства об охране животного мира. Общая сумма штрафов в этих нарушениях достигла более одного миллиона рублей.

Параллельно, немало внимания уделяется численности волков. По данным госмониторинга сейчас их количество снизилось в два раза и достигло отметки в 740 особей. Охотникам начисляется вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за каждую убитую особь. Для этого в Коми выделили около 3,5 миллиона рублей.

Оказалось, что в Усть-Цилемском районе есть рекордсмен. Мужчина смог добыть около 20 особей.

На 1 ноябре 2023 года в регионе смогли добыть примерно 230 особей волка.
 

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