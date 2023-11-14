Житель Коми смог подстрелить рекордное количество волков

Житель одного из районов Коми подстрелил рекордное количество волков. 14 ноября глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич рассказала в ходе защиты госпрограммы в ГСРК, какие сейчас принимаются меры для борьбы с волками, которые выходят к людям.

Так, Екатерина Киселевич сообщила, что общая площадь охотничьих угодий в регионе составила 38 миллионов гектар. При этом, за 10 месяцев 2023 года было проведено 411 рейда, в ходе которых специалисты выявили 106 нарушений законодательства об охране животного мира. Общая сумма штрафов в этих нарушениях достигла более одного миллиона рублей.

Параллельно, немало внимания уделяется численности волков. По данным госмониторинга сейчас их количество снизилось в два раза и достигло отметки в 740 особей. Охотникам начисляется вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за каждую убитую особь. Для этого в Коми выделили около 3,5 миллиона рублей.

Оказалось, что в Усть-Цилемском районе есть рекордсмен. Мужчина смог добыть около 20 особей.