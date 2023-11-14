Сыктывкарские подростки в 2023 году совершили около 60 преступлений

Стало известно, что за первые девять месяцев 2023 года подростки совершили около 60 преступлений. Ранее, в общественной приемной по городу Сыктывкар состоялась прямая линия. В рамках нее специалисты обсудили подростковую агрессию. В том числе, была затронута тема преступности среди несовершеннолетних.

Например, сейчас в Сыктывкаре около 190 детей состоят на полицейском учете.

Как сообщила старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних МВД по столице Коми Светлана Томме, за первые девять месяцев2023 года подростки совершили около 60 преступлений. Среди них есть тяжкие и особо тяжкие.

Среди некоторых преступлений есть кражи, грабежи, преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств, а также разбой.

К уголовной ответственности было привлечено 45 молодых сыктывкарцев в возрасте от 16 до 18 лет. При этом восемь подростков уже ранее совершали преступления, а четверо и вовсе были ранее судимы.