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До конца 2023 года в Коми отремонтируют 29 помещений для полицейских

До конца 2023 года в Коми отремонтируют 29 помещений для полицейскихФото регионального Минюста

В 2023 году из бюджета Коми было выделено семь миллионов рублей на ремонт в помещениях, в которых в дальнейшем будут находиться участковые уполномоченные полиции.

Ранее, на базе Минюста Коми прошел конкурс, в рамках которых было заключено восемь соглашений, после чего было предоставлено восемь субсидий на приведение помещений в нормативное состояние.

Среди победителей конкурса числятся: сыктывкар с одним помещением, Ухта с девятью помещениями, Печора с четырьмя помещениями, а также муниципальные районы, среди которых Сосногорск с одним помещением, Прилузский район с шестью помещениями, Усть-Куломский район с шестью помещениями и сельские поселения Краснобор с одним помещением и Сизябск с одним помещением.

Уже сейчас, в опорном пункте полицейского участка в столице Коми на улице Чернова заменили приборы отопления, а также проводку системы освещения.

Все ремонтные работы в районах Коми должны быть завершены до конца 2023 года.
 

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