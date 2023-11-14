До конца 2023 года в Коми отремонтируют 29 помещений для полицейских
- 19:30 14 ноября
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- Олег Помидоров
В 2023 году из бюджета Коми было выделено семь миллионов рублей на ремонт в помещениях, в которых в дальнейшем будут находиться участковые уполномоченные полиции.
Ранее, на базе Минюста Коми прошел конкурс, в рамках которых было заключено восемь соглашений, после чего было предоставлено восемь субсидий на приведение помещений в нормативное состояние.
Среди победителей конкурса числятся: сыктывкар с одним помещением, Ухта с девятью помещениями, Печора с четырьмя помещениями, а также муниципальные районы, среди которых Сосногорск с одним помещением, Прилузский район с шестью помещениями, Усть-Куломский район с шестью помещениями и сельские поселения Краснобор с одним помещением и Сизябск с одним помещением.
Уже сейчас, в опорном пункте полицейского участка в столице Коми на улице Чернова заменили приборы отопления, а также проводку системы освещения.
Все ремонтные работы в районах Коми должны быть завершены до конца 2023 года.
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