До конца 2023 года в Коми отремонтируют 29 помещений для полицейских

В 2023 году из бюджета Коми было выделено семь миллионов рублей на ремонт в помещениях, в которых в дальнейшем будут находиться участковые уполномоченные полиции.

Ранее, на базе Минюста Коми прошел конкурс, в рамках которых было заключено восемь соглашений, после чего было предоставлено восемь субсидий на приведение помещений в нормативное состояние.