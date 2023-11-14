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Один из маршрутов в Коми на железных путях изменит свое расписание

Один из маршрутов в Коми на железных путях изменит свое расписаниефото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, что маршрут Печора – Инта 1 поменяет свое расписание.

Как рассказали в ОАО “Российские железные дороги”, вечерний поезд Печора – Инта 1 изменит свое расписание на один рейс.

Стало известно, что в маршруте Печора – Инта 1 будет изменено расписание. Теперь, пригородный поезд №6844 следующий по маршруту “Печора – Инта 1” 15 ноября 2023 года может отправиться раньше на 40 минут, ранее запланированного расписания. 

Теперь, поезд отправится не в 17:10, как раньше было принято, а в 16:40. 

Исходя из измененного расписания, поезд может прибыть на станцию Инта 1 в 20:10. Ранее этот поезд прибывал на данную станцию в 20:41. 
 

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