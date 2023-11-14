В Коми прибыл поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза прибыл в город Воркуту, и об этом сообщили в правительстве республики. Жители города уже встретили сказочных персонажей с большим энтузиазмом.

Передвижная резиденция Деда Мороза содержит приемную главного волшебника страны, вагоны для проведения игр и квестов, ресторан и вагон со сувенирами. В этом году в составе поезда также есть отдельный вагон с кукольным театром, где будут проводиться 45-минутные представления.