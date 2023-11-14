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В Коми прибыл поезд Деда Мороза

В Коми прибыл поезд Деда МорозаПравительство Республики Коми

Поезд Деда Мороза прибыл в город Воркуту, и об этом сообщили в правительстве республики. Жители города уже встретили сказочных персонажей с большим энтузиазмом.

Передвижная резиденция Деда Мороза содержит приемную главного волшебника страны, вагоны для проведения игр и квестов, ресторан и вагон со сувенирами. В этом году в составе поезда также есть отдельный вагон с кукольным театром, где будут проводиться 45-минутные представления.

15 ноября поезд сделает остановки в городах Усинск и Печора, а 16 ноября посетит Сосногорск и Ухту. 17 ноября он прибудет в Микунь, а затем отправится в столицу Коми - город Сыктывкар.

В текущем сезоне 2023/2024 поезд Деда Мороза планирует пройти более 80 городов в своем маршруте.

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