В Коми прибыл поезд Деда Мороза
- 14:30 14 ноября
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- Служба новостей
Правительство Республики Коми
Поезд Деда Мороза прибыл в город Воркуту, и об этом сообщили в правительстве республики. Жители города уже встретили сказочных персонажей с большим энтузиазмом.
Передвижная резиденция Деда Мороза содержит приемную главного волшебника страны, вагоны для проведения игр и квестов, ресторан и вагон со сувенирами. В этом году в составе поезда также есть отдельный вагон с кукольным театром, где будут проводиться 45-минутные представления.
15 ноября поезд сделает остановки в городах Усинск и Печора, а 16 ноября посетит Сосногорск и Ухту. 17 ноября он прибудет в Микунь, а затем отправится в столицу Коми - город Сыктывкар.
В текущем сезоне 2023/2024 поезд Деда Мороза планирует пройти более 80 городов в своем маршруте.
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