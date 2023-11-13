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Жителя Коми осудили за поддельные водительские права

Жителя Коми осудили за поддельные водительские праваФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Житель Койгородского района выслушал приговор за приобретение, хранение и использование поддельных водительских прав.

Пресс-служба судов республики рассказала, что в мае 2023 года местный житель приобрел в интернете поддельное водительское удостоверение, которое должно ему было дать право управлять автотранспортом. Стоимость такой подделки обошлась мужчине в 30 тысяч рублей.

В июне 2023 года мужчина начал использовать поддельные права, в том числе во время просьбы сотрудника ГИБДД в Сысольском районе показать водительское удостоверение.

В суде мужчина полностью признал свою вину и согласился с обвинением. Дело рассматривали в особом порядке.

Сысольский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти месяцам ограничения свободы.
 

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