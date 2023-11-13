Жителя Коми осудили за поддельные водительские права
- 21:00 13 ноября
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- Олег Помидоров
Житель Койгородского района выслушал приговор за приобретение, хранение и использование поддельных водительских прав.
Пресс-служба судов республики рассказала, что в мае 2023 года местный житель приобрел в интернете поддельное водительское удостоверение, которое должно ему было дать право управлять автотранспортом. Стоимость такой подделки обошлась мужчине в 30 тысяч рублей.
В июне 2023 года мужчина начал использовать поддельные права, в том числе во время просьбы сотрудника ГИБДД в Сысольском районе показать водительское удостоверение.
В суде мужчина полностью признал свою вину и согласился с обвинением. Дело рассматривали в особом порядке.
Сысольский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти месяцам ограничения свободы.
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