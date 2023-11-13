В Коми началась проверка после гибели ребенка

Стало известно, что в Воркуте несовершеннолетний провалился под лед и утонул. Следователи следственного управления Следственного Комитета России по Республике Коми начали проверку после появившейся информации о гибели несовершеннолетнего мальчика в Заполярье.

По предварительной информации, юный воркутинец утонул, после того как провалился под лед.