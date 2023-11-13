В Коми началась проверка после гибели ребенка
- 19:00 13 ноября
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- Олег Помидоров
фото "Воркута 24"
Стало известно, что в Воркуте несовершеннолетний провалился под лед и утонул.
Следователи следственного управления Следственного Комитета России по Республике Коми начали проверку после появившейся информации о гибели несовершеннолетнего мальчика в Заполярье.
По предварительной информации, юный воркутинец утонул, после того как провалился под лед.
Как рассказали в группе “Воркута 24” в ВКонтакте, семилетний ребенок гулял в районе моста на рудник в Заполярье.
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