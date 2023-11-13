В Сыктывкаре подросток-вандал заплатил за разбитое стекло на новой остановке

По факту произошедшего правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Благодаря оперативной работе стражей порядка, вандал был найден достаточно в скором времени. Им оказался несовершеннолетний подросток, который сразу же раскаялся в преступлении и признал свою вину.