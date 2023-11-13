В Сыктывкаре подросток-вандал заплатил за разбитое стекло на новой остановке
- 18:00 13 ноября
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- Олег Помидоров
фото МКП "Дорожное хозяйство"
В октябре 2023 года несовершеннолетний сыктывкарец разбил стекло на автобусной остановке.
8 октября сотрудники МКП “Дорожное хозяйства” при объезде улично-дорожной сети заметили разбитое окно на автобусной остановке около торгового центра “Лента”.
По факту произошедшего правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Благодаря оперативной работе стражей порядка, вандал был найден достаточно в скором времени. Им оказался несовершеннолетний подросток, который сразу же раскаялся в преступлении и признал свою вину.
Законные представители несовершеннолетнего возместили ущерб в размере почти 40 тысяч рублей добровольно в досудебном порядке.
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