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В Сыктывкаре подросток-вандал заплатил за разбитое стекло на новой остановке

В Сыктывкаре подросток-вандал заплатил за разбитое стекло на новой остановкефото МКП "Дорожное хозяйство"

В октябре 2023 года несовершеннолетний сыктывкарец разбил стекло на автобусной остановке.

8 октября сотрудники МКП “Дорожное хозяйства” при объезде улично-дорожной сети заметили разбитое окно на автобусной остановке около торгового центра “Лента”.

По факту произошедшего правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Благодаря оперативной работе стражей порядка, вандал был найден достаточно в скором времени. Им оказался несовершеннолетний подросток, который сразу же раскаялся в преступлении и признал свою вину.

Законные представители несовершеннолетнего возместили ущерб в размере почти 40 тысяч рублей добровольно в досудебном порядке.

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