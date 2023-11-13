В Воркуте на 10 лет осудили горожанку, что зарезала любимого мужчину

Воркутинка в пылу ссоры зарезала своего возлюбленного ножом. Информацию об этом подтвердили в региональном Следственном комитете.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, происшествие случилось в марте 2023 года. Горожанка находилась в одной квартире со своим сожителем. Оба пребывали в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент бытовой разговор обернулся скандалом. Разъяренная женщина поддалась эмоциям, схватила нож и изрезала возлюбленного. Лезвие дважды пронзило шею воркутинца. От массивной кровопотери он скончался на месте.