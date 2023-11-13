В Воркуте на 10 лет осудили горожанку, что зарезала любимого мужчину
- 08:00 13 ноября
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- Татьяна Зубова
Воркутинка в пылу ссоры зарезала своего возлюбленного ножом. Информацию об этом подтвердили в региональном Следственном комитете.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, происшествие случилось в марте 2023 года. Горожанка находилась в одной квартире со своим сожителем. Оба пребывали в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент бытовой разговор обернулся скандалом. Разъяренная женщина поддалась эмоциям, схватила нож и изрезала возлюбленного. Лезвие дважды пронзило шею воркутинца. От массивной кровопотери он скончался на месте.
А женщина оказалась на скамье подсудимых. Ее признали виновной в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст.105 УК РФ) и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее в Заполярье застолье приятелей закончилось смертельной поножовщиной. Удары также пришлись в область шеи потерпевшего горожанина.
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