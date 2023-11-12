Воркутинку отправили на 10 лет в колонию за убийство любимого человека

Воркутинку посадили на 10 лет в колонию за убийство сожителя. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.

В Воркуте в марте 2023 года мужчина и женщина, проживающие вместе, поругались. Конфликт произошел в квартире дома по улице Водопроводной. Гражданские супруги в этот момент были нетрезвыми.