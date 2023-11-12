Воркутинку отправили на 10 лет в колонию за убийство любимого человека
- 18:30 12 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Воркутинку посадили на 10 лет в колонию за убийство сожителя. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.
В Воркуте в марте 2023 года мужчина и женщина, проживающие вместе, поругались. Конфликт произошел в квартире дома по улице Водопроводной. Гражданские супруги в этот момент были нетрезвыми.
В порыве ярости 44-летняя женщина ударила ножом любимого человека в область шеи несколько раз. В итоге у потерпевшего была массивная кровопотеря, и он умер на месте.
Известно, что женщина ранее была судима. Сейчас ее привлекли к уголовной ответственности в соответствии с частью 1 статьей 105 УК РФ. Агрессоршу посадят в исправительную колонию общего режима на 10 лет.
Ранее мы писали о том, что сосногорец убил человека, но избежал уголовного наказания.
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