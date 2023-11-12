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Воркутинку отправили на 10 лет в колонию за убийство любимого человека

Воркутинку отправили на 10 лет в колонию за убийство любимого человекаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Воркутинку посадили на 10 лет в колонию за убийство сожителя. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.

В Воркуте в марте 2023 года мужчина и женщина, проживающие вместе, поругались. Конфликт произошел в квартире дома по улице Водопроводной. Гражданские супруги в этот момент были нетрезвыми. 

В порыве ярости 44-летняя женщина ударила ножом любимого человека в область шеи несколько раз. В итоге у потерпевшего была массивная кровопотеря, и он умер на месте.

Известно, что женщина ранее была судима. Сейчас ее привлекли к уголовной ответственности в соответствии с частью 1 статьей 105 УК РФ. Агрессоршу посадят в исправительную колонию общего режима на 10 лет. 

Ранее мы писали о том, что сосногорец убил человека, но избежал уголовного наказания.

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